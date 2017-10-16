عمل مع يوسف وهبي بـ3 جنيهات في الشهر.. 10 معلومات عن «شيبوب»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شارك في عشرات الأفلام السينمائية، لكن دورًا واحدًا فقط اشتهر به حتى هذا الوقت، وهو دور "شيبوب" في فيلم "عنترة بن شداد"، مع "ملك الترسو" فريد شوقي، ولعل السبب في ذلك راجع إلى كونه من أوائل العاملين في مجال السينما، فارتبط إنتاجه الفني بالأجيال القديمة في أدوار ثانوية، بينما تجهل الأجيال الحالية حتى اسمه، وشكله أيضًا إذا ما خلع أزياء "شيبوب" وأزال اللون الأسود من على بشرته البيضاء.



(التحرير - لايف) يلخص لكم حياة الفنان الكوميدي سعيد أبو بكر في 12 معلومة بالتقرير التالي.

1- ولد في يوم 20 نوفمبر من عام 1913، في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

2- تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة "طنطا"، ثم واصل تعليمه الثانوي، فحصل على شهادة البكالوريا "الثانوية العامة" في عام 1933.

3- ظهرت موهبته التمثيلية منذ نعومة أظفاره على مسرح المدرسة الابتدائية، حيث قدم مع فرقة تمثيل مدرسة "طنطا" عددًا من المسرحيات منها "لويس التاسع".

4- في أثناء تقديمه مسرحية في المرحلة الثانوية، تصادف وجود أعضاء فرقة "رمسيس" التي يرأسها يوسف بك وهبي، فشاهده الممثل مختار عثمان، وأعجب بأدائه، ووعده بالانضمام إلى الفرقة لكن بعد إنهاء دراسته الثانوية.

5- سافر إلى القاهرة والتحق بفرقة "رمسيس" كما وعده "مختار عثمان"، ورُصد له راتب شهري بقيمة 3 جنيهات.

شاهد أيضا

6- سافر إلى السويس بحثًا عن فرصة عمل أفضل، فاشتغل أمينًا للمخازن في المجلس البلدي حتى عام 1936، وهناك كوّن فرقة مسرحية للهواة لتحسين دخله بجانب الوظيفة.

7- عاد إلى القاهرة مرة أخرى، وعمل بعدد من الفرق المسرحية، مثل فرقة "فاطمة رشدي"، وفرقة "فؤاد الجزايرلى"، وفرقة "ملك".

8- افتتح "زكي طليمات" معهد المسرح عام ١٩٤٥، وكان "أبو بكر" من أوائل الملتحقين به، ونال إعجاب "طليمات" حين قدم جزءًا من مسرحية "البخيل" أثناء تأديته اختبار الالتحاق، وتخرج في ١٩٤٨، ثم عمل مفتشًا بالمسرح المدرسى.

9- أخرج عددًا من المسرحيات في فترة الخمسينيات منها "حواء"، و"الناس اللي فوق"، و"صندوق الدنيا"، وترشح في عام 1963 لرئاسة المسرح الكوميدي، ثم أصبح مديرًا للفرقة الاستعراضية الغنائية.

10- كان أول ظهور سينمائي له في عام 1940، من خلال دور صغير في فيلم "يوم سعيد"، ثم امتدت مشاركاته في عشرات الأفلام مثل: "3 لصوص" و"ابتسامة أبو الهول" و"النمرود" و"سجين أبو زعبل" و"غرام المليونير" و"عنترة بن شداد".

11- تقدم لخطبة الفنانة الكبيرة "ماجدة" رغم كونه ممثلًا للأدوار الثانية، إلا أن الخطبة لم تستمر طويلًا، وانفصل الاثنان لأسباب غير معلومة حتى الآن.

12- هاجمه مرض القلب، وظل فترة يعاني منه، إلى أن وافته المنية في يوم 16 أكتوبر من عام 1971.