أنجب في سن الـ70 وأخفت عليه ابنته خبر مرضه.. 17 معلومة عن عمر الحريري

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صوتُ حنون، زينته ملامح هادئة، وابتسامة خفيفة، ينفذ سحرها إلى القلب دون استئذان، ولما لا والبساطة عنوان حياته، والهدوء طبع لم يفارقه، فعاش هادئًا في وسط صاخب يعج بالصراعات الفنية، لم يشبتك فيه بأي من زملائه، ومات في صمت بعد أن اختل توازنه على المسرح كما كان يتمنى أن يحدث، تاركًا لنا إرث فني يزيد عن الـ 120 فيلمًا، و85 مسلسلًا، و23 مسرحية، بخلاف الأعمال الإذاعية، خلال مسيرة فنية تجاوزت الـ65 عامًا.

"التحرير - لايف" يرصد 17 معلومة عن الفنان الراحل عمر الحريري بالتقرير التالي:

1- ولد عمر محمد صالح عبد الهادي الحريري في 12 فبراير من عام 1926.

2- كان يصطحبه والده للعروض المسرحية التي كانت تقدمها فرق "جورج أبيض" و"الكسار" و"فاطمة رشدي" و"زكي طليمات" و"يوسف وهبي"، نظرًا لعشقه لفن المسرح، وفي يوم أثناء اصطحابه له لمشاهدة أول فيلم ناطق بعنوان "أولاد الذوات" وهو في عمر الـ7 سنوات، انبهر الفتى الصغير بهذا الفن، وقرر الاشتراك بفرقة التمثيل في المدرسة، وقام بتكوين فريق ناجح للتمثيل نافس كل فرق المدارس الأخرى، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

3- حصل على الشهادة الثانوية، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه عام 1947، وهي نفس دفعة الفنان الراحل شكري سرحان.

4- شارك في عدد من البرامج الإذاعية، فشاهده عملاق المسرح "زكي طليمات" وطلبه للانضمام إلى فرقته، وبدأ مشواره الفني على خشبة المسرح القومي.

5- ظهر لأول مرة على شاشة السينما من خلال مشهد صامت في فيلم "سلامة في خير" مع نجيب الريحاني، عام 1937، ثم رشحه الراحل يوسف وهبي في دور صغير بفيلم "الأفوكاتو مديحة" مع مديحة يسري عام 1950، وحينما أداه باقتدار رشحه لدور أكبر في فيلم "أولاد الشوارع" عام 1951 فتنبه المخرجون إلى وجهه.

6- كان أول ممثل سينمائي ينضم إلى مجال التمثيل التليفزيوني بعد افتتاحه في عام 1960، فشارك في عدد من المسلسلات الإذاعية والتليفزيونية.

7- سافر عام 1968 بقرار سيادي إلى ليبيا عقب حصولها على الاستقلال وخروج الإيطاليين، ودشن المسرح الليبي الذي عرف باسم "المسرح الشعبي"، ودرب عدد كبير من الممثلين الشباب، ثم عاد بعد 5 سنوات إلى مصر.

8- شارك في كثير من المسلسلات التلفزيونية منها (أحلام الفتى الطائر) و(السيرة الهلالية) و(خالتي صفية والدير) و(ساكن قصادي) و(شيخ العرب همام)، إضافة إلى مسرحيات منها (شاهد ما شافش حاجة) التي استمرت 9 سنوات، و(الواد سيد الشغال) الذي استمر عرضها 11 عامًا.

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9- عمل مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة في 14 فيلمًا تقريبًا، كما مثل أمام العبقري زكي رستم "خال زوجته" الذي عُرفت عنه الشدة في العائلة، ما كان يدفع "الحريري" للخوف من الوقوف أمامه في التمثيل.

10- روت ابنته "ميريت" في لقاء تليفزيوني مع الفنان سمير صبري في برنامج "ماسبيرو" أن مشكلة والدها في التمثيل كانت ملامحه الأرستقراطية التي لم تؤهله للعب أدوار الفلاحين أو العمال، ويعتبر دوره في مسلسل "شيخ العرب همام" أو أدوار الصعيدي التي أداها في حياته الفنية.

11- كان يتمنى أن أول سيارة يشتريها تكون هي سيارة الفنان يوسف وهبي، وبالفعل اشتراها وكان سعيدًا للغاية بها، فقد كان يعتبر عميد المسرح قدوة ومثل في كل شيء، وتمنى أن يحذو حذوه حتى في حياته.

12- تزوج 3 مرات، الأولى في سن المراهقة من السيدة أمال السلحدار، وكان هذا الزواج بناء على طلب والده، وأنجب منها ابنته الكبرى "نيفين" التي توفيت قبله، والثانية من سيدة المجتمع "نادية سلطان" التي مكث معها 25 عامًا، وأنجب منها بعد 16 عامًا من الزواج ابنته الثانية "ميريت"، أما الزيجة الثلاثة فكانت من نصيب الفنانة المغربية "رشيدة رحمونى"، التي كانت تصغره بـ 35 عامًا، وأنجب منها الابنة الثالثة "بيريهان" رغم تخطيه عمر السبعين.

13- من المواقف الطريفة في حياته، أن زوج ابنته "ميريت" حينما تقدم لخطبتها لم يكن لدى "الحريري" وقت للقاءه، فطلب منه الذهاب إليه في كواليس مسرحية "شاهد مشافش حاجة"، وداخل غرفة الفنان عمر الحريري تم الاتفاق على تفاصيل الزواج.

14- كان مدخنًا شرهًا حتى سن الخمسين، وحينها قرر الإقلاع عن هذه العادة السيئة، وقال إنه سيعيش عمره الثاني بدون تدخين، وهو ما حدث بالفعل.

15- كان يستعد لتسجيل مذكراته في شكل حلقات للتليفزيون المصري، وتقاضى "شيكًا" نظير ذلك، إلا أنه للم يتمكن من صرفه حينها بسبب اندلاع ثورة 25 يناير، التي كان من أشد المؤيدين لها.

16- حصل على عدد من الجوائز عن بعض أدواره، كما كرمه المهرجان التاسع للسينما المصرية عام 2003، وصدر عنه كتاب (عمر الحريري.. قوس قزح) للناقدة زينب عزيز.

17- علاقته مع المرض بدأت عام 2007، حينما أصيب بإعياء شديد فذهب إلى المستشفى، وهناك علمت ابنته "ميريت" خبر إصابته بمرض "السرطان"، لكنها أخفته عنه ولم تخبر أحد خوفًا على حالته النفسية، ولأنه لم يكن ليتحمل عناء العلاج الكيميائي، ومنذ حينها عاش "الحريري" على المسكنات الدوائية، ومارس فنه لمدة 4 أعوام، لم يشتد خلالهم المرض عليه، لكنه في يوم 10 أكتوبر من عام 2011 اختل توازنه على خشبة المسرح وهو يقدم دور "عم حكيم" في مسرحية "حديقة الأذكياء"، فنقله الإسعاف إلى المسشتفى، وكان السرطان قد استشرى في جسده كله، وما هي إلا أيام قليلة، حتى لفظ "الحريري" آخر أنفاسه في مستشفى الجلاء العسكري، وتحديدًا في يوم 16 أكتوبر من عام 2011.