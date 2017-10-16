حبس زوج صعق زوجته بالكهرباء حتى الموت في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قررت النيابة العامة بمركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، حبس شخص حاصل على معهد، ربط زوجته في كرسي، وصعقها بالكهرباء في أماكن متفرقة بالجسم، حتى الموت، بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال بلاغًا من "كرم. ر" 29 عامًا، حاصل على معهد فني تجاري، ويقيم بناحية بيت داوود دائرة مركز جرجا، بإصابة زوجته "نجوى. ب" 25 عامًا، ربة منزل بصعق تيار كهربائي أثناء قيامها بأعمال المنزل ووفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

وتبين وجود جثة المذكورة مسجاة بالمنزل وبمناظرتها تبين إصابتها بسحجات متفرقة بالجسم، وآثار حروق تحت الإبطين، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود آثار حرق وصعق كهربائي أعلى العضد الأيمن وتحت الإبطين وعدم الجزم بسبب الوفاة.

وأسفرت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة زوجها المذكور، بسبب خلافات زوجية بينهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بقيامه بتوثيقها أعلى أحد الكراسي بالمنزل وصعقها بالتيار الكهربائي أسفل الإبطين لذات السبب المشار إليه.