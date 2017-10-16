بالصور - وزير التنمية المحلية يزور كنيستين أثريتين في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

زار الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، كنيستين أثريتين بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال جولة "الشريف"، رافقه فيها المحافظ اللواء عادل الغضبان، في كنيستي سانت أوجيني والأنبا بيشوي والتقى فيها عددًا من كهنة الكنيستين.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التنمية المحلية، في بداية زيارته فور وصوله لديوان عام المحافظة، أعقبه حضور الصباح بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات وتفقد مدرسة القناة الإعدادية بنين تخللها استماعه لشرح أحد الطلاب لدرس في مادة الجغرافيا ثم جولة بعدد من المشروعات والمناطق السياحية مثل قاعدة تمثال "ديليسبس" والميناء السياحي وخطة تطوير الشاطئ قبل أن يتوجه إلى مدينة بورفؤاد.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج وزير التنمية المحلية زيارة لعدد من المدارس والحدائق، ومكتب خدمة المواطنين، بالإضافة إلي تفقد منطقة عزبة أبوعوف وزيارة مصنع تدوير القمامة والمدينة الرياضية والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية ومشروع حظائر القابوطي الجديد وطريق الكوبري العائم بمدينة بورفؤؤاد وزيارة محطات الصرف الصحي بمنطقتي الأمل والعبور ومؤتمر مع عدد من القيادات التنفيذية يتخلله تكريم عدد من القيادات المميزة.