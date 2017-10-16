القبض على 4 عاملين بمستشفى ههيا لتسببهم في وفاة والد مريض

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ألقى رجال مباحث مركز شرطة ههيا، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الاثنين، القبض على 4 أفراد من العاملين بمستشفى "ههيا المركزي"، لتورطهم في التعدي على مُدرس والتسبب في وفاته داخل المستشفى.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كلًا من "فرج.ع.إ.د" 50 عامًا، و"علي.الـ.إ.الـ" 35 عامًا، و"السيد.ع.الـ" 35 عامًا، من الأمن الإداري بمستشفى "ههيا" المركزي، و"فهمي.ع.أ.ع" 30 عامًا، ممرض بقسم الاستقبال بالمستشفى، لاتهامهم بالتعدي على مُدرس والتسبب في وفاته داخل المستشفى.

وأشارت التحريات، إلى أنه أثناء ذهاب "السيد.م.ي" 56 عامًا، إداري بقطاع التربية والتعليم، لتوقيع الكشف الطبي على نجله "عبدالستار" 20 عامًا، مُجند بالقوات المُسلحة، حدثت مُشادة كلامية بينه وأحد أفراد طاقم التمريض؛ بسبب عدم وجود أطباء لعلاج نجله المُصاب بضيق في التنفس.

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وتطورت المشادة إلى مشاجرة تعدى خلالها عدد من أفراد الأمن الإداري وطاقم التمريض بالمستشفى على والد المُجند، حيث ركلوه في أماكن حساسة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم التحفظ على جثة المتوفي بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4517 إداري ههيا لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.