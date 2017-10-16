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مصرع مدرس في انقلاب دراجة بخارية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مصرع مدرس في انقلاب دراجة بخارية بسوهاج

09:32 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

مصرع مدرس في انقلاب دراجة بخارية بسوهاج

مستشفى سوهاج الجامعي

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي مدرس مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب دراجة بخارية بناحية قرية الجلاوية دائرة مركز ساقلته شرق محافظة.

وتلقى مأمور مركز شرطة ساقلته إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "راضي عوض رجب" 37 عامًا، مدرس ويقيم الجلاوية دائرة المركز جثة هامدة.

وبسؤال زوجة المتوفـى "سعاد علي محمد" قررت بأنه أثناء استقلالها دراجة بخارية رفقة المتوفـى اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها بجانب الطريق ووفاته، ونفت الشبهة الجنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 5568 جنح المركز لسنة 2017.

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