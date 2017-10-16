مصرع مدرس في انقلاب دراجة بخارية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي مدرس مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب دراجة بخارية بناحية قرية الجلاوية دائرة مركز ساقلته شرق محافظة.

وتلقى مأمور مركز شرطة ساقلته إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "راضي عوض رجب" 37 عامًا، مدرس ويقيم الجلاوية دائرة المركز جثة هامدة.

وبسؤال زوجة المتوفـى "سعاد علي محمد" قررت بأنه أثناء استقلالها دراجة بخارية رفقة المتوفـى اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها بجانب الطريق ووفاته، ونفت الشبهة الجنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 5568 جنح المركز لسنة 2017.