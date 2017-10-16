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بالصور - وزير التنمية المحلية يستمع لشكاوى المواطنين في معدية بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور - وزير التنمية المحلية يستمع لشكاوى المواطنين في معدية بورسعيد

09:29 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

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بالصور - وزير التنمية المحلية يستمع لشرح تلميذ إعدادي ويحضر الطابور في مدرسة ببورسعيد

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بالصور - وزير التنمية المحلية يستمع لشرح تلميذ إعدادي ويحضر الطابور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

التقى الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، بعدد من المواطنين خلال استقلاله المعدية العابرة بين ضفتي القناة أثناء توجهه من بورسعيد إلى مدينة بورفؤاد.

وتبادل "الشريف"، خلال تواجده بالمعدية برفقة المحافظ عادل الغضبان، الحديث مع المواطنين حول مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم في شتى المجالات.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التنمية المحلية، في بداية زيارته فور وصوله لديوان عام المحافظة، أعقبه حضور الصباح بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وتفقد مدرسة القناة الإعدادية بنين تخللها 

شرح أحد الطلاب لدرس في مادة الجغرافيا ثم جولة في عدد من المشروعات والمناطق السياحية مثل قاعدة تمثال "ديليسبس" والميناء السياحي وخطة تطوير الشاطئ وكنيستي سانت أوجيني والأنبا بيشوي قبل أن يتوجه إلى مدينة بورفؤاد.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج وزير التنمية المحلية زيارة لعدد من المدارس والحدائق، ومكتب خدمة المواطنين، بالإضافة إلى تفقد منطقة عزبة أبوعوف وزيارة مصنع تدوير القمامة والمدينة الرياضية والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية ومشروع حظائر القابوطي الجديد وطريق الكوبري العائم بمدينة بورفؤؤاد وزيارة محطات الصرف الصحي بمنطقتي الأمل والعبور ومؤتمر مع عدد من القيادات التنفيذية يتخلله تكريم عدد من القيادات المميزة.

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