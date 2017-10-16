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مصرع طفلة دهستها سيارة مجهولة في سوهاج

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مصراوي Masrawy

مصرع طفلة دهستها سيارة مجهولة في سوهاج

09:26 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

مصرع طفلة دهستها سيارة مجهولة في سوهاج

مستشفى طهطا العام

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الإثنين، دهسًا تحت عجلات سيارة مجهولة بناحية نجع حمد دائرة مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة طهطا، إخطارًا من مستشفى طهطا العام بوصول الطفلة "منى أحمد ياسين" 4 سنوات، تقيم بناحية نجع حمد دائرة المركز جثة هامدة.

وبسؤال عمها "محمد ياسين محمد" إمام وخطيب، قرر أنه حال سير المذكورة بذات الناحية اصطدمت بها سيارة مجهولة، وفرت هاربة مما أدى إلى وفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتحديد وضبط السيارة وقائدها، حُرر عن ذلك المحضر رقم 10752 إداري المركز لسنة 2017.

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