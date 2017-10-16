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القوات العراقية تسيطر على أكبر قاعدة عسكرية في كركوك

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تسيطر على أكبر قاعدة عسكرية في كركوك

09:30 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

القوات العراقية تسيطر على أكبر قاعدة عسكرية في كركوك

القوات العراقية

القاهرة (مصراوي)

أعلنت قوات مكافحة الإرهاب التابعة للحكومة المركزية العراقية سيطرتها على قاعدة "كي وان" (K 1) بالكامل في مدينة كركوك، بعد ساعات من إعلان عملية عسكرية للسيطرة على المدينة الغنية بالنفط المتنازع عليها في شمال العراق، حسبما أفادت وكالة انباء كل العراق (اين) صباح الاثنين.

وأفادت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة‎ العراقية على صفحتها على موقع فيسبوك بأنه "تم السيطرة على معبر جسر خالد والسيطرة على طريق الرياض - مكتب خالد ومعبر مريم بيك والسيطرة على طريق الرشاد - مريم بيك باتجاه فلكة تكريت".

وأضاف كما تم "السيطرة على الحي الصناعي وتركلان وناحية يايجي".

وأشارت إلى "السيطرة على منشأة غاز الشمال ومركز الشرطة ومحطة توليد كهرباء كركوك ومصفى بجانب منشأة الغاز ومازالت القطعات مستمرة بالتقدم".

لكن حكومة اقليم كردستان نفت تلك الأنباء وقالت إنه حدث تبادل بنيران المدفعية بين قوات البيشمركة الكردية وقوات الحشد الشعبي وقد أكدت وكالة الأنباء الفرنسية وقوع تبادل إطلاق النار.

وكانت قناة "العراقية" قد ذكرت أن "قوات جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية وقوات الفرقة التاسعة سيطرت على مساحات واسعة من مدينة كركوك، فيما توجد قوات الحشد الشعبي خارج مدينة كركوك لتقديم الدعم للقوات المتقدمة".

وكانت قوات الجيش العراقي قد تحركت بعد منتصف الليل تجاه قاعدة كي وان K 1 الجوية العسكرية قرب المدينة الغنية بالنفط، ووجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أوامره بفرض الأمن في كركوك بالتعاون مع أبناء المحافظة وقوات البيشمركة.

وذكر التلفزيون الكردي "روداو" أن قوات البيشمركة الكردية قد وُضعت في حالة تأهب قصوى مع بداية تحرك القوات العراقية باتجاه كركوك، فيما دعا محافظ المدينة نجم الدين كريم أهالي كركوك إلى الخروج للشوارع لحماية أنفسهم من قوات الحشد الشعبي.

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