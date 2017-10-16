الألمانية: ارتفاع حصيلة تفجير الصومال إلى 276 قتيلا

مقديشو (د ب أ)

أعلنت الحكومة الصومالية اليوم الاثنين أن حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع في تقاطع مزدحم ارتفعت إلى 276 قتيلا ، بالإضافة إلى إصابة 300 أخرين.

وجاء في بيان الحكومة أن تم دفن ما لا يقل عن 111 جثة، وذلك بعد تعذر التعرف عليها من شدة الحروق التي لحقت بها.

ويشار إلى أن انتحاريا فجر شاحنة مملوءة بالمتفجرات عند تقاطع مزدحم بالعاصمة الصومالية مقديشو أمس الأول السبت. ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية الذي تشهده البلاد.