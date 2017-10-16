تعرف على أخطر النيازك التى هددت الأرض

كتبت : ريم ياسر

هناك بعض الصخورالتي ارطدمت بالأرض ولا تزال موجودة حتى الآن، أدرجتها وكالة ناسا الأمريكية وفقاً لما ذكره موقع "بيزنيس إنسايدلر" ضمن أكبر الصخور التى وصلت إلى كوكب الأرض كما يلي:

1- مبوزي

سقط نيزك "مبوزي" فى تنزانيا عام 1930، ويعد من أكبر النيازك حجماً على سطح الأرض، ويصل وزنه إلى حوالى 25 طن.

2- كيب يورك

اصطدم "كيب يورك" بالأرض قبل حوالى 10 آلاف عام، ويصل وزنه 20 طن، وتم اكتشافه عام 1993. يعرض حالياً فى المتحف الجيولوجى بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك.

3- ويلاميت

يعد "ويلاميت" أكبر نيزك سقط فى الولايات المتحدة الأمريكية ووزنه 15.5 طن، وأغلب مكوناته الصخرية الحديد والرصاص والنيكيل، وهو الآن فى المتحف الأمريكى للتاريخ الطبيعى بنيويورك عام 1906.

4- هوبا

أكتشف أثناء حفر أحد المزارعين في أرضه في نامبيا، يزن أكثر من 66 طن، ويصل عمره إلي قرابه الـ 80 ألف عام، لكن لم يتمكن العلماء من إتمام عملية نقل النيزك من مكانه لثقل وزنه.

5- تشاكو

عثر علي "تشاكو" في الأرجنتين بمنطقة "كامبو ديل سييلو"، ويصل وزنه إلى قرابة الـ 30 طن، كذلك كشفت جمعية الفلك الأرجنتينية أنه يرجع عمره إلى 4 ألاف عام.

6- باكبيريتو

وجد في الأراضي المكسيكية و يصل وزنه إلى 20 طن، ونسب إكتشافه الي الجيولوجي "جيلبيرت إلياس".