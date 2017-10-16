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أطعمة ومأكولات تجنب تناولها عند الحساسية

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مصراوي Masrawy

أطعمة ومأكولات تجنب تناولها عند الحساسية

09:00 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

أطعمة ومأكولات تجنب تناولها عند الحساسية

أطعمة ومأكولات تجنب تناولها عند الحساسية

كتبت-هدير غيث:

"الحساسية" هي استعداد وراثي يولد به الطفل، ولكن يوجد عوامل محفزة تساعد على ظهورها، كما هناك دور فعال لبعض الأطعمة والمشروبات في ذلك، وفقا لما قاله دكتور هشام سعد استشاري الجلدية لـ "مصراوي".

قال "هشام" إن تناول بعض الأطعمة والمشروبات طبياً، لا يؤثر على الحساسية، وذلك يرجع لاختلاف نوع الحساسية من شخص لآخر، فهناك شخص لديه حساسية نوع معين من الطعام مثل الفراولة، فعند تناولها تعمل على انتشارها وزيادتها في الجسم، على عكس شخص اخر لديه حساسية المانجو، وهكذا.

كما وضح "هشام" أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات الشائعة التي تعمل على زيادة الحساسية في جسمك وهي:

1-المانجو.

2-الفراولة.

3-السمك.

4-البيض.

5-منتجات الألبان.

6-الموز.

7-الشوكولاتة.

8-المنتجات التي تحتوي على مواد حافظة مثل الشيبسي، والبيبسي.

9-الأطعمة والحلوى التي تحتوي على ألوان طعام مثل اللبان.

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مصراوي Masrawy

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