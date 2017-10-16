أخبار عاجلة

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تركيا تعلن تدمير مواقع للعمال الكردستاني في شمال العراق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تركيا تعلن تدمير مواقع للعمال الكردستاني في شمال العراق

09:17 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

تركيا تعلن تدمير مواقع للعمال الكردستاني في شمال العراق

الجيش التركي - أرشيفية

أنقرة (د ب أ)

أعلنت رئاسة أركان الجيش التركي تدمير مواقع لمنظمة حزب العمال الكردستاني شمالي العراق اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن رئاسة الأركان أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي دمّرت اليوم مواقع ومخازن أسلحة ومخابئ تابعة للمنظمة في منطقة زاب.

وأوضح البيان أن "القصف جاء بعد رصد تحركات لمجموعات إرهابية في المنطقة، كانت تخطط لشن هجوم على نقاط تمركز القوات التركية في المناطق الحدودية مع العراق".

وتصنف السلطات التركية المنظمة على أنها انفصالية إرهابية وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة. وتقوم في المقابل باستهداف عناصرها ومواقعها داخل البلاد وفي شمال العراق.

يأتي هذا القصف بعد ساعات من اتهام العراقية سلطات إقليم كردستان بإدخال مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" التركي إلى مدينة كركوك لمواجهة القوات الاتحادية في المدينة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سوريا تدين دخول الجيش التركي إلى إدلب وتعتبره عدواناً

    أخبار

  • الجيش التركي يقيم "مراكز مراقبة" في إدلب

    أخبار

  • دخول وحدات من الجيش التركي إلى إدلب بسوريا

    أخبار

  • رئيس مجموعة اليورو يُعلن تنحيه واعتزاله السياسة

    أخبار

إعلان

ad828a9aaa.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه