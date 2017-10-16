تركيا تعلن تدمير مواقع للعمال الكردستاني في شمال العراق

أنقرة (د ب أ)

أعلنت رئاسة أركان الجيش التركي تدمير مواقع لمنظمة حزب العمال الكردستاني شمالي العراق اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن رئاسة الأركان أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي دمّرت اليوم مواقع ومخازن أسلحة ومخابئ تابعة للمنظمة في منطقة زاب.

وأوضح البيان أن "القصف جاء بعد رصد تحركات لمجموعات إرهابية في المنطقة، كانت تخطط لشن هجوم على نقاط تمركز القوات التركية في المناطق الحدودية مع العراق".

وتصنف السلطات التركية المنظمة على أنها انفصالية إرهابية وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة. وتقوم في المقابل باستهداف عناصرها ومواقعها داخل البلاد وفي شمال العراق.

يأتي هذا القصف بعد ساعات من اتهام الحكومة العراقية سلطات إقليم كردستان بإدخال مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" التركي إلى مدينة كركوك لمواجهة القوات الاتحادية في المدينة.