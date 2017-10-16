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رئيس كتالونيا يقترح مفاوضات لمدة شهرين حول الاستقلال عن إسبانيا

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مصراوي Masrawy

رئيس كتالونيا يقترح مفاوضات لمدة شهرين حول الاستقلال عن إسبانيا

09:17 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

رئيس كتالونيا يقترح مفاوضات لمدة شهرين حول الاستقلال عن إسبانيا

رئيس إقليم كتالونيا

مدريد (د ب أ)

قال رئيس إقليم كتالونيا، كارلوس بوجديمون، في خطاب أرسله لرئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، إنه يتعين إجراء مفاوضات حول استقلال كتالونيا عن إسبانيا "على مدار الشهرين المقبلين".

وأضاف :"خلال الشهرين المقبلين، هدفنا الرئيسي هو دعوتكم إلى الحوار" ،والسماح لوسطاء "دوليين وإسبان وكتالونيين بفتح طريق للتفاوض".

وفي خطابه الذي اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عليه ، لم يذكر بوجديمون بوضوح ما إذا كان إقليمه قد أعلن الاستقلال رسميا عن إسبانيا، بل أشار إلى أن برلمان كتالونيا يمتلك "تفويضا ديمقراطيا" لأخذ الخطوة بعد الاستفتاء المثير للجدل الذي أجري في أول أكتوبر.

وكان راخوي قد أمهل بوجديمون حتى الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين (0800 بتوقيت جرينتش) لتوضيح هذه المسألة، وإلا يواجه عقوبات من مدريد، وذلك بعد أن قال الزعيم الكتالوني في العاشر من أكتوبر إن إقليمه له الحق في الانفصال لكنه سوف يجمد هذه الخطط من أجل التفاوض.

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