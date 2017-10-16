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السيطرة على حريق في ورشة أخشاب بالشرقية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق في ورشة أخشاب بالشرقية

08:57 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

السيطرة على حريق في ورشة أخشاب بالشرقية

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، اليوم الإثنين، على حريق نشب في ورشة أخشاب بعزبة "ماضي" بدائرة مركز فاقوس.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق داخل ورشة أخشاب بعزبة "ماضي" التابعة لقرية "الديدموان" بدائرة مركز فاقوس.

وجرى السيطرة على الحريق، وبسؤال مالك الورشة، أشار إلى أن الحريق قد يكون ناتجًا عن ماس كهربائي، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحريق أو يشتبه في حدوثه جنائيًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

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