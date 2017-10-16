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محافظ البحيرة توقع على استمارة "علشان تبنيها" لترشيح السيسي لولاية ثانية

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مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة توقع على استمارة "علشان تبنيها" لترشيح لولاية ثانية

08:51 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

نادية عبده محافظ البحيرة

دمنهور - )أ ش أ(:

وقعت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، على استمارة حملة " علشان تبنيها " لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وقالت الدكتورة داليا هندي الأمين المساعد لقطاع غرب الدلتا بحزب مستقبل وطن فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الحزب أعد مقراته الخمسة عشر بمراكز ومدن محافظة البحيرة لاستقبال المواطنين الراغبين فى التوقيع على الاستمارة، وذلك فى إطار التعاون بين الحمله والحزب علي اعتبار أن الحزب جزء لا يتجزأ من الحملة.

وأضافت أن محافظتى البحيرة والإسكندرية من أكثر المحافظات تفاعلا مع الحملة، وذلك إيمانا من المواطنين وثقة في أداء السيسي خلال المرحله الماضية، وأملا فى مرحلة مقبلة أكثر ازدهارا.

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مصراوي Masrawy

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