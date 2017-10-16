البنتاجون يطالب القوات العراقية والكردية بتجنب التصعيد وتبني الحوار

واشنطن – (أ ش أ):

طالبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) القوات العراقية والكردية بتجنب القيام بأعمال تصعيد جديدة وتبني الحوار لتهدئة التوتر وحل الخلافات بينهما.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين عن المتحدثة باسم البنتاجون لورا سيل قولها إن البنتاجون يرفض العنف أيا كان مصدره، محذرة من التصعيد الذي قد يصرف الانتباه عن الحرب ضد تنظيم داعش ويهدد استقرار العراق.

ودعت المتحدثة باسم البنتاجون إلى ضرورة تجنب إثارة التوترات بين الشعب العراقي، مضيفة أنه "على الرغم من قرار حكومة كردستان العراقية المؤسف بإجراء استفتاء من جانب واحد مازال الحوار هو أفضل خيار لنزع فتيل التوترات الحالية والمشكلات القائمة منذ فترة طويلة بمقتضى الدستور العراقي".

كانت اشتباكات قد اندلعت أمس بين القوات العراقية والكردية جنوب مدينة كركوك بعد التقدم الميداني الذي أحرزته القوات العراقية في محافظة كركوك.

في سياق متصل، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون العراقي محمود الحسن، اليوم الاثنين "إن قيام ميليشيات خارجة عن القانون برفع السلاح ضد القوات العسكرية والأمنية الاتحادية في كركوك جريمة إرهابية يعاقب عليها بالإعدام استناداً إلى قانون مكافحة الاٍرهاب رقم (13) لسنة 2005 "، داعيا القوات الأمنية والعسكرية إلى القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء طبقاً للقانون .

ودعا الحسن - وفقا لقناة (السومرية) الإخبارية - مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة للوقوف إلى جانب إجراءات الحكومة الخاصة بفرض سلطان الدولة على كافة أراضي جمهورية العراق الاتحادي وإنزال العقاب بحق كل من يريد أن يعبث بأمن ووحدة العراق باعتبار أن ذلك يعد أيضاً جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي عقوبتها الإعدام استناداً لأحكام المادة (156) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل مع إعطاء الفرصة الكافية لقيادات الشعب الكري الرافضة للانفصال والوقوف ضد القوات العسكرية والأمنية.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي،وجه فجر اليوم ، القوات الأمنية بفرض الأمن في محافظة كركوك، بالتعاون مع أبناء المحافظة والبيشمركة، وجاء ذلك بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة في الحي الصناعي جنوب المحافظة، بين البيشمركة والقوات العراقية.