إصابة 6 أشخاص وفقدان آخر في انفجار منصة نفط بولاية لويزيانا الأمريكية

واشنطن – (أ ش أ):

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين إصابة 6 أشخاص على الأقل وفقدان آخر إثر انفجار منصة نفط بولاية لويزيانا الأمريكية.

وقالت الشرطة في ولاية لويزيانا-حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية- إن معظم المصابين حالتهم خطيرة وإن عمليات البحث جارية للعثور على الشخص المفقود جراء الانفجار.

ولم تعلن السلطات الأمريكية عن المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث.