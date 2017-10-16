أخبار عاجلة

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إصابة 6 أشخاص وفقدان آخر في انفجار منصة نفط بولاية لويزيانا الأمريكية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة 6 أشخاص وفقدان آخر في انفجار منصة نفط بولاية لويزيانا الأمريكية

09:00 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

إصابة 6 أشخاص وفقدان آخر في انفجار منصة نفط بولاية لويزيانا الأمريكية

أرشيفية

واشنطن – (أ ش أ):

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين إصابة 6 أشخاص على الأقل وفقدان آخر إثر انفجار منصة نفط بولاية لويزيانا الأمريكية.

وقالت الشرطة في ولاية لويزيانا-حسبما ذكرت "فوكس نيوز" الأمريكية- إن معظم المصابين حالتهم خطيرة وإن عمليات البحث جارية للعثور على الشخص المفقود جراء الانفجار.

ولم تعلن السلطات الأمريكية عن المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث.

هذا المحتوى من

ef222d75f7.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صحيفة: إسرائيل رصدت الاختراق الروسي لبرنامج "كاسبرسكي" وأبلغت واشنطن

    أخبار

  • يعلن حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا مع اقتراب إعصار "نيت"

    أخبار

  • السلطات الأمريكية: لا دوافع واضحة حتى الآن لمرتكب مجزرة لاس فيجاس

    أخبار

  • واشنطن تتخذ تدابير جديدة لمساعدة بورتوريكو

    أخبار

إعلان

9e25eb6207.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة