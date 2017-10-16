إصابة 6 أشخاص وفقدان آخر في انفجار منصة نفط بولاية لويزيانا الأمريكية
إصابة 6 أشخاص وفقدان آخر في انفجار منصة نفط بولاية لويزيانا الأمريكية
09:00 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017
أرشيفية
واشنطن – (أ ش أ):
أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين إصابة 6 أشخاص على الأقل وفقدان آخر إثر انفجار منصة نفط بولاية لويزيانا الأمريكية.
وقالت الشرطة في ولاية لويزيانا-حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية- إن معظم المصابين حالتهم خطيرة وإن عمليات البحث جارية للعثور على الشخص المفقود جراء الانفجار.
ولم تعلن السلطات الأمريكية عن المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث.
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