القوات العراقية تعلن السيطرة على مواقع مهمة في محافظة كركوك

كركوك (العراق) - (د ب أ):

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الاثنين أن القوات العراقية سيطرت على مواقع مهمة في محافظة كركوك (250 كلم شمال بغداد).

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي أن "عملية فرض الأمن في كركوك تمكنت من السيطرة على معبر جسر خالد والسيطرة على طريق الرياض - مكتب خالد ومعبر مريم بيك والسيطرة على طريق الرشاد - مريم بيك باتجاه فلكة تكريت والسيطرة على الحي الصناعي وتركلان وناحية يايجي".

كما أسفرت عن "السيطرة على منشأة غاز الشمال ومركز الشرطة ومحطة توليد كهرباء كركوك ومصفى بجانب منشأة الغاز، وما زالت القطعات مستمرة بالتقدم".

يأتي هذا بعد أنباء عن وقوع اشتباكات مسلحة بين القوات العراقية وقوات البيشمركة في الحي الصناعي بجنوب محافظة كركوك في وقت مبكر من صباح اليوم.

وكان رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي قد وجه القوات الأمنية بفرض الأمن في محافظة كركوك، بالتعاون مع أبناء المحافظة والبيشمركة.

وتأتي التوترات في كركوك المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان على خلفية استمرار الخلافات بين حكومتي بغداد وكردستان منذ استفتاء الانفصال عن العراق الذي جرى في الإقليم الشهر الماضي.