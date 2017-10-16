أمن المنوفية يكشف تفاصيل مشاجرة بين السوريين

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كتب: أحمد السيد

نشبت مشاجرة دامية بين عدد من السوررين بمحافظة المنوفية والبحيرة، بسبب خلافات أسرية، أسفرت عن سقوط مصاب، وجار العرض على النيابة.

كان قد تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد باستقبال مستشفى الشهداء المركزى المدعو (ف. م. ا - عامل)، "سورى الجنسية" ومقيم دائرة المركز مصابًا بـ"كسر بعظام الجمجمة – جروح قطعيه بالرأس والساعدين"، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.

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واتهمت والدته (ي. م. ا - ربة منزل) "سورية الجنسية" ومقيمة بذات العنوان كل من (ب. ج. ا - عامل)، ويحمل بطاقة تسجيل طالب لجوء مؤقت وزوجته (س. ج. ا - ربة منزل)، و(ف. م. ا - عامل) وآخرين "سوريين الجنسية" ومقيمين النوباريه بالبحيرة، بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث إصابته لخلافات أسرية.

بمواجهة المتهمين من الأول حتى الثالث أنكروا ما نسب إليهم واتهموا المصاب بمحاولة التعدي عليهم بالضرب، وحال ذلك اصطدمت به سيارة أحدثت إصابته، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 14010 جنح مركز الشهداء لسنة 2017 .