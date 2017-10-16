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وزير الداخلية اليمني: دعوات الانفصال "غير مناسبة" في المرحلة الحالية

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية اليمني: دعوات الانفصال "غير مناسبة" في المرحلة الحالية

08:32 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

القاهرة - (د ب أ):

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب أن الدعوات لانفصال بعض الأقاليم "غير مناسبة" في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي تسير نحو "دولة اتحادية" من أقاليم عدة ولكن بعد انتهاء الحرب.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الاثنين عنه القول رداً على إعلان رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" عيدروس الزبيدي أن المجلس الانتقالي بصدد الترتيب لاستفتاء على انفصال الجنوب عن دولة الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه، :"هناك مراجع وثوابت وطنية معينة، تعتمد عليها الشرعية اليمنية، وهي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها 2216 التي تؤكد بدورها على دولة اتحادية".

وأضاف: "خلال فترة الوحدة عانى الشعب في الجنوب كثيراً، وهذا ما يبرر دعوة الجنوبيين إلى الانفصال والحصول على دولة مستقلة، وهو المتفق عليه دولياً ومحلياً ولكن ليس حالياً، لأن اليمن لا يزال يعاني من الحرب".

وتابع عرب: "طموحات البعض هي سبب هذه الدعوات، لكن الشارع اليمني لديه مدارك بحقيقتها"، مشيراً إلى أن الشرعية اليمنية تسير نحو دولة اتحادية من أقاليم، "وكل إقليم لديه استقلاليته ويحكم نفسه وفق ما نصت عليه المرجعيات الثلاث".

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