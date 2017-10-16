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اليوم طقس معتدل على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28

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اليوم طقس معتدل على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28 اليوم طقس معتدل على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 20 28
وسط الدلتا 19 27
الإسكندرية 20 27
بلطيم 21 28
مطروح 18 27
السلوم 16 24
سيوة 13 27
بورسعيد 21 28
دمياط 21 27
العريش 14 28
رفح 15 27
الإسماعيلية 17 29
السويس 19 29
رأس سدر 19 27
نخل 10 26
نويبع 20 28
طابا 16 26
كاترين 07 22
الطور 18 27
شرم الشيخ 22 30
الغردقة 20 30
مرسى علم 22 29
الفيوم 19 28
بني سويف 19 28
المنيا 17 28
أسيوط 15 28
سوهاج 17 29
قنا 18 31
الأقصر 18 32 
أسوان 19 32
أبو سمبل 19 32
الوادي الجديد 18 29
شلاتين 22 30
أبو رماد 23 29
رأس حدربة 23 29
حلايب 24 28

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