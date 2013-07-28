أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وليد سليمان: لعبت القمة مصابا

Google+ Print
وليد سليمان: لعبت القمة مصابا وليد سليمان: لعبت القمة مصابا

أكد وليد سليمان جناح الأهلي أنه شارك أمام الزمالك وهو مصابا، وذلك في مباراة افتتاح مرحلة المجموعات للقطبين بدوري أبطال إفريقيا الأربعاء الماضي.

وبدأ وليد سليمان مباراة الزمالك أساسيا قبل أن يخرج في الشوط الثاني متأثرا بآلامه في اللقاء الذي انتهى 1-1.

وقال وليد سليمان لمراسل FilGoal.com يوم السبت في مران الأهلي: "شاركت وأنا مصابا أمام الزمالك، وحصلت على مضاد حيوي الذي ساعدني على تحمل الإصابة".

وأصيب وليد سليمان بجزع في الرباط الداخلي للركبة حرمه من المشاركة في تدريبات الأهلي قبل ثلاثة أسابيع، وليلة المباراة تجددت إصابته قبل أن يفاجأ محمد يوسف الجميع ويدفعه أساسيا.

وأضاف وليد "لم يفرض عليّ أحد لعب المباراة، وكان ذلك بإرادتي ورغبتي في مساعدة فريقي خلال المواجهة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع