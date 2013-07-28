وليد سليمان: لعبت القمة مصابا

أكد وليد سليمان جناح الأهلي أنه شارك أمام الزمالك وهو مصابا، وذلك في مباراة افتتاح مرحلة المجموعات للقطبين بدوري أبطال إفريقيا الأربعاء الماضي.

وبدأ وليد سليمان مباراة الزمالك أساسيا قبل أن يخرج في الشوط الثاني متأثرا بآلامه في اللقاء الذي انتهى 1-1.

وقال وليد سليمان لمراسل FilGoal.com يوم السبت في مران الأهلي: "شاركت وأنا مصابا أمام الزمالك، وحصلت على مضاد حيوي الذي ساعدني على تحمل الإصابة".

وأصيب وليد سليمان بجزع في الرباط الداخلي للركبة حرمه من المشاركة في تدريبات الأهلي قبل ثلاثة أسابيع، وليلة المباراة تجددت إصابته قبل أن يفاجأ محمد يوسف الجميع ويدفعه أساسيا.

وأضاف وليد "لم يفرض عليّ أحد لعب المباراة، وكان ذلك بإرادتي ورغبتي في مساعدة فريقي خلال المواجهة".