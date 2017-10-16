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دراسة: فقدان السمع يهدد العلاقات الاجتماعية

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مصراوي Masrawy

دراسة: فقدان السمع يهدد العلاقات الاجتماعية

08:24 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

دراسة: فقدان السمع يهدد العلاقات الاجتماعية

دراسة: فقدان السمع يهدد العلاقات الاجتماعية

كتبت- ميرا ماهر: 

أفادت دارسة طبية بريطانية حديثة بأن الأشخاص الذين يعانون من فقدان حاسة السمع يواجهون تحديات شاقة في التواصل مع الأشخاص الذين يحبونهم ومع محيطهم الاجتماعي، مؤكدين أن مشاكل السمع يمكن أن تشكل عزلة اجتماعية لمن يعانون منها.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع كثيراً ما يواجهون مشاكل التحكم في مستوى أصواتهم، وغالباً ما تكون مرتفعة عن المعتاد، مسببة بعض المشاكل في حال جلوسهم بمكان مغلق. وذلك وفقاً لما ذكره موقع "American Speech" الأمريكي.

وذكرت الدكتورة "فينيسيا فاس"، الأستاذ في المعهد الوطني للبحوث الصحية في "نوتنجهام"، أن فقدان السمع هو حالة مزمنة تؤثر على جميع أفراد الأسرة، ومع ذلك، فإن الأبحاث تحاول رسم صورة لتأثير فقدان السمع على نوعية وطبيعة حياة المريض وأفراد أسرته على حد سواء.

وخلص الباحثون إلى أنه من خلال استماع الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع إلى أحبائهم وأصدقائهم أثناء الزيارات، يمكن للأطباء الحصول على صورة أكثر دقة لتحديد مستويات فقدان السمع التي يواجهونها، ووضع خطط علاجية لمساعدتهم على إدارة هذه الصعوبات.

 

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مصراوي Masrawy

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