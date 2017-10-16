بالصور - وزير التنمية المحلية يستمع لشرح تلميذ إعدادي ويحضر الطابور في مدرسة ببورسعيد

ورسعيد - طارق الرفاعي:

استمع الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، إلى شرح درس جغرافيا من أحد تلاميذ مدرسة القناة الإعدادية بنينبعد أن تفقد برفقة المحافظ اللواء عادل الغضبان، وعدد من القيادات التنفيذية سير العملية التعليمية بالمدرسة والأنشطة الطلابية.

كما حضر الوزير طابور الصباح بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات.

وكان المحافظ استقبل الوزير في بداية زيارته فور وصوله لديوان عام المحافظة، لتفقد عدد من المشروعات التنموية، ومراجعة خطط الإسراع بالتنمية.

واستمع الوزير للإذاعة المدرسية للطالبات التي كان معظم فقراتها عن حرب أكتوبر وإنجازاتها ثم حضر تحية العلم وتفقد عدد من أعمال الطالبات الفنية.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج وزير التنمية المحلية زيارة لعدد من المدارس والحدائق، ومكتب خدمة المواطنين، بالإضافة إلي تفقد منطقة عزبة أبوعوف وزيارة مصنع تدوير القمامة والمدينة الرياضية والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية ومشروع حظائر القابوطي الجديد وطريق الكوبرى العائم بمدينة بورفؤؤاد وزيارة محطات الصرف الصحى بمنطقتى الأمل والعبور ومؤتمر مع عدد من القيادات التنفيذية يتخلله تكريم عدد من القيادات المميزة.