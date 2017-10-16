أخبار عاجلة

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور - وزير التنمية المحلية يستمع لشرح تلميذ إعدادي ويحضر الطابور في مدرسة ببورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور - وزير التنمية المحلية يستمع لشرح تلميذ إعدادي ويحضر الطابور في مدرسة ببورسعيد

08:29 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

  • عرض 4 صورة

    b56bf8aeea.jpg

  • عرض 4 صورة

    b7f3f481c4.jpg

  • عرض 4 صورة

    e30639138c.jpg

  • عرض 4 صورة

    e7de910fbd.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- ضبط 665 مخالفة مرورية في بورسعيد خلال ساعات

الألبوم التالى

بالصور- ضبط 665 مخالفة مرورية في بورسعيد خلال ساعات

ورسعيد - طارق الرفاعي:

استمع الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، إلى شرح درس جغرافيا من أحد تلاميذ مدرسة القناة الإعدادية بنينبعد أن تفقد برفقة المحافظ اللواء عادل الغضبان، وعدد من القيادات التنفيذية سير العملية التعليمية بالمدرسة والأنشطة الطلابية.

كما حضر الوزير طابور الصباح بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات.

وكان المحافظ استقبل الوزير في بداية زيارته فور وصوله لديوان عام المحافظة، لتفقد عدد من المشروعات التنموية، ومراجعة خطط الإسراع بالتنمية.

واستمع الوزير للإذاعة المدرسية للطالبات التي كان معظم فقراتها عن حرب أكتوبر وإنجازاتها ثم حضر تحية العلم وتفقد عدد من أعمال الطالبات الفنية.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج وزير التنمية المحلية زيارة لعدد من المدارس والحدائق، ومكتب خدمة المواطنين، بالإضافة إلي تفقد منطقة عزبة أبوعوف وزيارة مصنع تدوير القمامة والمدينة الرياضية والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية ومشروع حظائر القابوطي الجديد وطريق الكوبرى العائم بمدينة بورفؤؤاد وزيارة محطات الصرف الصحى بمنطقتى الأمل والعبور ومؤتمر مع عدد من القيادات التنفيذية يتخلله تكريم عدد من القيادات المميزة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التنمية المحلية يصل بورسعيد لتفقد مشروعات تنموية

    أخبار

  • إحالة مدير مدرسة بالدقهلية للنيابة بعد اتهامه بالتعدي على طالب

    أخبار

  • وزير التنمية المحلية يعتمد خطة تطوير الطرق الجديدة بالقليوبية

    أخبار

  • شكوى ضد محافظ أسوان لعدم إعلان نتيجة مسابقة مدير إدارة تعليمية

    أخبار

إعلان

f89bee2a80.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان

الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج

الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية