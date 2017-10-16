وزير التنمية المحلية يصل بورسعيد لتفقد مشروعات تنموية
وزير التنمية المحلية يصل بورسعيد لتفقد مشروعات تنموية
08:09 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
وصل الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الاثنين، إلى محافظة بورسعيد، لتفقد عددًا من المشروعات التنموية، ومراجعة خطط الإسراع بالتنمية.
واستقبل الوزير فور وصوله إلى ديوان عام محافظة بورسعيد المحافظ اللواء عادل الغضبان، وعدد من القيادات التنفيذية، لعقد مؤتمرًا بحضور ممثلي الجهات التنفيذية والشعبية والسياسية يتخلله تكريم القيادات التنفيذية المتميزة.
ويتضمن برنامج وزير التنمية المحلية زيارة لمدرستي القناة الإعدادية بنين، والنصر الثانوية العسكرية، وتفقد حدائق المسلة والتحرير وسعد زغلول والسلام وفريال ومكتب خدمة المواطنين، بالإضافة إلى تفقد منطقة عزبة أبوعوف وزيارة مصنع تدوير القمامة والمدينة الرياضية والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية ومشروع حظائر القابوطي الجديد وطريق الكوبرى العائم بمدينة بورفؤؤاد وزيارة محطات الصرف الصحى بمنطقتى الأمل والعبور.
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