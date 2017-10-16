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وزير الدفاع الفلبيني يعلن مقتل آخر اثنين من قياديي داعش في جنوب الفلبين

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الفلبيني يعلن مقتل آخر اثنين من قياديي داعش في جنوب الفلبين

06:56 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

وزير الدفاع الفلبيني يعلن مقتل آخر اثنين من قياديي داعش في جنوب الفلبين

مانيلا - (د ب أ):

أكد وزير الدفاع الفلبيني، ديلفين لورينزانا، اليوم الاثنين مقتل آخر اثنين من قياديي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الفلبين، والمسؤول عن محاصرة مدينة في جنوب البلاد.

وقال لورينزانا في مؤتمر صحفي إن أنسيلون هابيلون وعمر خيام ماوتى قتلا في هجوم عسكري صباح اليوم الاثنين.

وأضاف لورينزانا انه تم انقاذ 17 رهينة خلال العملية، مؤكدا أن الصراع في مدينة ماراوى أوشك على الانتهاء.

وتابع "قد نعلن عن انتهاء الأعمال القتالية في غضون يومين".

وبدأ الصراع في 23 مايو الماضي، عندما حاولت القوات الحكومية اعتقال أنسيلون هابيلون، وهو زعيم حركة داعش الإرهابية في الفلبين وجنوب شرق آسيا.

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