نائب أسوان لوزير الصحة عن نقص البنسلين: المواطن مستعد يبيع هدومه

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تقدم النائب محمد سليم عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز كوم أمبو بأسوان، بطلب إحاطة عاجل للمجلس، لمسألة وزير الصحة، بشأن إختفاء عقار البنسلين من الصيدليات بمحافظة أسوان.

وكشف النائب، عن أن اختفاء عقار البنسلين يهدد حياة البسطاء والفقراء من أبناء أسوان، والذى يعتبرونه من الأدوية الاستراتيجية، فى الوقت الذى تلاعب فيه تجار السوق السوداء بحقوق المرضى فى الحصول على الدواء بعد رفع سعره المحدد بـ9 جنيهات إلى 100 جنيه في السوق السوداء.

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وناشد سليم، وزير الصحة، بتكليف لجنة من إدارة التفتيش الصيدلى لمراقبة ورصد النقص فى المستحضرات الدوائية بالسوق المحلى داخل المحافظات وتحديد محافظة أسوان على محوريين أساسين، المحور الأول إزالة أسباب النقص فى هذا الدواء لتوفيره، والمحور الثانى ضبط عملية طرحة وتوزيعه على الصيدليات ومتابعته بالاضافة لتشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.

وخاطب سليم، لم يكن ارتفاع سعر الدواء هو العقبة الرئيسية فى حياة المصريين فالمواطن المصرى من الممكن أن يبيع ملابسه لإيجاد ثمن الدواء ولكن الكارثة الكبرى هوعدم وجود الدواء فى السوق المحلى، مطالبا بتوفير حصة المحافظة من البنسلين داخل المستشفيات العامة والتأمين والوحدات الصحية بالقرى بهدف السيطرة على السوق السوداء ومنع استغلال المرضى، تفعيلا للمادة 18 من الدستور التى تنص على أنه لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة للحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.