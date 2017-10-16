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شرطة بنجلادش: خمسة قتلى وعشرات المفقودين في غرق مركب للروهينجا

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مصراوي Masrawy

شرطة بنجلادش: خمسة قتلى وعشرات المفقودين في غرق مركب للروهينجا

06:14 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

شرطة بنجلادش: خمسة قتلى وعشرات المفقودين في غرق مركب للروهينجا

لاجئون من الروهينغا ينقلون جثث لاجئين غرقوا أثناء

دكا - (أ ف ب):

لقي ما لا يقلّ عن خمسة أشخاص مصرعهم وفُقد أثر العشرات بعد غرق سفينة كانت تقلّ أفرادًا من الروهينجا المسلمين من بورما إلى بنجلادش، على ما أعلن الاثنين خفر السواحل في بنجلادش.

وقال اللفتنانت كولونيل عريف الإسلام لوكالة فرانس برس إنّ "السفينة كانت تقلّ زهاء 50 شخصًا عندما غرقت في مصب نهر ناف. تم العثور على خمس جثث بينهم أربعة أطفال، وعلى 21 ناجيًا".

وأضاف أن السفينة صغيرة وتستخدم للصيد وغرقت لأنها كانت مكتظة باللاجئين الذين غالبا ما يضطرون إلى دفع تكلفة باهظة للانتقال من بورما إلى بنحلادش.

وأشار ألى أن حرس السواحل والحدود يقومون بعملية بحث وإنقاذ في نهر ناف.

ويأتي غرق السفينة بعد نحو أسبوع من مقتل العشرات في غرق مركب مكتظ بعشرات الروهينجا الفارين من العنف في بورما.

ويشكل نهر ناف الحدود الطبيعية بين بنغلادش وبورما،

وترفض حكومة بورما التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينجا كمجموعة عرقية وتنظر إليهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين قدموا من بنجلادش.

وإن كان العنف تراجع على ما يبدو، إلا أن آلاف الروهينجا ما زالوا يخوضون الرحلة المضنية إلى بنحلادش، هربا من انعدام الأمن ونقص الطعام والتوتر مع البوذيين.

ورفضت سلطات بنجلادش بداية السماح لهم بالدخول، إلا أنها رضخت للأمر الواقع عندما أصبحت أعدادهم هائلة، وهي تخطط حاليا لبناء مخيم ضخم للاجئين قرب الحدود.

هذا المحتوى من

AFP

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