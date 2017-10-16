نتنياهو يقرر مراقبة التمويل الاجنبي لمنظمات "تعمل ضد" الجيش الإسرائيلي

تل أبيب - (أ ف ب):

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أنه قرر تشكيل لجنة برلمانية "لمراقبة التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية التي تعمل ضد الجنود الإسرائيليين".

وقال نتنياهو أمام صحافيين في القدس المحتلة "قررنا إقامة لجنة تحقيق برلمانية مكلفة التحقيق في تمويل حكومات أجنبية للمنظمات التي تعمل ضد الجنود الإسرائيليين"، من دون أن يسمي هذه المنظمات.

وأضاف "سنضع حدا لذلك. جنودنا يحموننا وسنقوم بحمايتهم أيضا"، مشددا على أنه "لا يوجد جيش يتحلى بالأخلاق في العالم أكثر من الجيش الإسرائيلي".

في يوليو 2016 أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا خلافيا يرغم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى القسم الأكبر من تمويلها من حكومات أجنبية، بالتصريح عنه رسميا، في خطوة فسرت على أنها تستهدف المنظمات اليسارية التي تنتقد الحكومة.

وجاء في مقدمة ذلك القانون أنه يهدف إلى "معالجة ظاهرة المنظمات غير الحكومية التي تمثل مصالح أجنبية لدول أجنبية، فيما تتحرك تحت ستار منظمات محلية تدعي خدمة مصالح الإسرائيليين".

وأعلن نتنياهو وقتذاك أن الهدف من القانون هو "منع قيام وضع عبثي تتدخل فيه دول أجنبية في شؤون إسرائيل الداخلية من خلال تمويل منظمات غير حكومية من دون علم الرأي العام الإسرائيلي".

ونددت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بالقانون، وقالت إنه "مصمم خصيصا لاستهداف منظمات السلام وحقوق الإنسان فقط، والهدف الفعلي من وضعه هو توجيه الخطاب العام الإسرائيلي بعيدا عن الاحتلال وإسكات المعارضة لسياسات الحكومة" الإسرائيلية.