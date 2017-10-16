السعودية توجه دعوه للمنتخب المصري لأداء مناسك العمرة

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وجهت الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، الدعوة لمنتخبنا الوطني لزيارة المملكة العربية السعودية وأداء مناسك العمرة، بعد أن نجح المنتخب المصري فى التأهل لكأس العالم المقبل فى روسيا 2018.

وأصدرت الهيئة العامة للرياضة، بيانًا لها موجهًا إلى المنتخب الوطني، بعد التأهل إلى كأس العالم وجاء فيه الأتي :"وجه معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الدعوة للمنتخب المصري الشقيق لزيارة الممكلة وأداء مناسك العمرة، وذلك تقديرًا للإنجاز الذي تحقق لمنتخب جمهورية مصر الشقيقة ببلوغ نهائيات كأس العالم 2018".

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وكان المنتخب الوطني قد نجح فى التأهل إلي كأس العالم المقبل والمقرر إقامته فى روسيا 2018، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه أوغندا، بعد الفوز على الكونغو فى اللقاء الذي جمع الفريقين مؤخرًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.