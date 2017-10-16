فالنسيا يمزك شباك بيتيس بسداسية.. ومالاجا يواصل السقوط

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فاز نادي فالنسيا الإسباني على نظيره ريال بيتيس، بسداسية مُقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، ليتجاوز ريال مدريد ويحتل المركز الثاني بجدول الترتيب.

وسجل أهداف فالنسيا جيفري كوندوجبيا في الدقيقة 35 وجونكالو جويديس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ورودريجو مورينو في الدقيقة 64 وسانتياجو مينا في الدقيقة 74، وسيموني زازا في الدقيقة 88، وأندرياس بيريرا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

فيما سجل أهداف ريال بيتيس جويل كامبل في الدقيقة 79 وأنطونيو سانابريا في الدقيقة 80 وكريستيان تيلو في الدقيقة 84.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بيتيس عند 13 نقطة في المركز الثامن.

ويعد هذا الفوز هو الخامس لفالنسيا هذا الموسم، مقابل التعادل في ثلاث مباريات ، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة لبيتيس هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.

شاهد أيضا

قاد المهاجم الدولي الكونغولي سيدريك باكامبو فريقه فياريال للعودة بثلاث نقاط ثمينة من عقر دار مضيفه جيرونا في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد وانتهى بنتيجة (1-2) على ملعب مونتيليفي ضمن مواجهات الجولة الثامنة بالدوري الإسباني "الليجا".

وتمكن المهاجم الكونغولي من إحراز هدفين في الشوط الأول في الدقيقتين 9 و20 ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ7 ويأتي خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب 11 هدفا.

بينما قلص المهاجم الأوروجوائي كريستيان ستواني الفارق للكتالونيين قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق ولكنه لم يكن كافيا لتغيير النتيجة.

ورفع الفوز رصيد "الغواصات الصفراء" لـ13 نقطة في المركز الثامن.

في المقابل، فشل جيرونا في تذوق طعم أي انتصار للمباراة السادسة على التوالي ليتجمد رصيده عند 6 نقاط يقبع بها في المركز السابع عشر مؤقتا.



واستمرت محنة مالاجا في الليجا، بعدما تلقى خسارته السادسة هذا الموسم، وأمام جماهيره، على يد ليجانيس، بهدفين نظيفين، على ملعب "لاروساليدا"، ضمن مواجهات الجولة ذاتها.



جاءت ثنائية الفريق الضيف في الشوط الثاني، حيث افتتح لاعب الوسط البرازيلي، جابرييل باب، التسجيل في الدقيقة 56، قبل أن يضيف الأرجنتيني ألكسندر شيمانوفسكي الهدف الثاني، قبل 12 دقيقة من النهاية.



وازدادت متاعب الفريق الأندلسي في اللقاء، بعد طرد خوسيه روسيو بالبطاقة الصفراء الثانية، في الدقيقة 81.



وبهذه النتيجة، يتواصل مسلسل سقوط مالاجا هذا الموسم، حيث فشل في تحقيق أي انتصار للمباراة الثامنة على التوالي، بواقع 6 هزائم وتعادلين، ليقبع في قاع الترتيب بنقطتين فقط.



بينما رفع الانتصار من رصيد الفريق المدريدي لـ12 نقطة، في المركز التاسع.