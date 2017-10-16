مميش يشهد منتدى الوفد الاقتصادى: بورسعيد قاطرة التنمية (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نظم حزب الوفد أمانة بورسعيد، أمس الأحد، منتدى اقتصادي تحت عنوان "بورسعيد قاطرة التنمية"، وذلك بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والنائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والنائب الدكتور محمود حسين، والنائب أحمد فرغلي، وعدد من القيادات السياسية وومثلي الأحزاب والمجتمع المدني بالمحافظة.

بدء المنتدي بكلمة لمحمد جاد، ممثل أمانة بورسعيد بحزب الوفد، والذي أوضح أن الهدف من المنتدى هو مناقشة فرص العمل التي ستتوفر لابناء محافظة بورسعيد في شرق المحافظة وتحديدًا في محور قناة السويس، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك كيان تمويل ضخم من أبناء بورسعيد ليعود بالفائدة عليهم.

وأشار الفريق مهاب مميش، إلى أن بورسعيد خاضت حروب الانتصار في ٥٦ و٧٣ وتخوض الآن حرب التنمية في شرق بورسعيد والمشروعات العملاقة التي تشهدها، موضحًا أن ميناء شرق بورسعيد هو ميناء محوري جاذب للاستثمار .

وأوضح مميش، أن زيادة الاستثمار تأتي مع توافر مصادر الطاقة والعمالة المدربة والاستقرار الاقتصادي والسياسي والقوانين الدولية وقوانين التعامل داخل المواني مؤكدًا أن الهيئة الاقتصادية تعمل حاليًا لتوفير هذا المناخ الآمن للاستثمار، لافتا أن هناك 105 مشروع يتم تنفيذهم علي أرض الواقع ويزداد العدد كلما زاد الاستقرار السياسي، وعن البنية التحتية أوضح أنه تم تأهيل ٢١ مليون متر مكعب من أصل ٤٠ مليون متر مكعب .

شاهد أيضا

وخلال كلمة الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد، أكد أن المشروعات التي تشهدها مصر أوشكت ات تؤتى ثمارها في فترة لن تزيد عن ١٨ شهرًا .