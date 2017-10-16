سحر نصر: حريصون على أن يجني المواطن ثمار النمو.. وندعم الشباب (فيديو)

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قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن اجتماع صندوق النقد الدولي والاجتماع السنوي بالبنك الدولي شهدا إشادة واسعة بنجاح الاقتصاد المصري باجتياز عقبة كبيرة، لافتةً إلى أن الحكومة حريصة على سماع تقييم المؤسسات الدولية المحايدة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، وموضحةً أن رئيس البنك الدولي أشاد بالإصلاحات التي تم تحقيقها، وبالقيادة السياسية وقدرتها على التحرك سريعًا لتنفيذ البرنامج بكل نجاح.

وأضافت الوزيرة، خلال حوارها لبرنامج «ساعة من مصر»، عبر فضائية «الغد»، من واشطن، مساء أمس الأحد، أن القيادة السياسية تضع في عين الاعتبار مصلحة المواطن المصري وشبكات الضمان الاجتماعي التي تحميه من كل الجوانب المؤقتة التي يمكن أن تؤثر على المواطن أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدةً أن إشادة البنك الدولي هي «شهادة ثقة» من أكبر مؤسسة عالمية.

وأوضحت أن هدف الحكومة الرئيسي هو تحسين دخل ومستوى معيشة المواطن المصري، وأنها حريصة على توفير الوظائف وعلى ضخّ استثمارات أكبر، وأن الحكومة تبحث عن استثمارات توفر وظائف ويكون لها قيمة مضافة لاقتصاد الدولة، وتتيح خبرة تكنولوجية متقدمة للعاملين.

وأشارت إلى أنه من بين القطاعات التي أشاد بها البنك في تقرير التنافسية، والذي أكد وجود طفرة حدثت في مصر في البنية الأساسية، مؤكدةً أن الاستثمار في ذلك المجال أعطى الدولة المصرية ميزة نسبية في استثمارات أكبر ومشاركة أكبر من القطاع الخاص.

وأكدت أن البنك الدولي ساند برامج عديدة تقوم بها الحكومة المصرية لدعم الطبقات والمناطق الأكثر احتياجًا، ومن أهم المشاريع الموقعة مع البنك الدولي كان الاسكان الاجتماعي، الذي وجه له البنك 800 مليون دولار، أيضًا توصيلات الغاز للمنازل والتي خُصص لها 500 مليون دولار، ومن المشاريع التي ساند بها البنك توجيه 500 مليون دولار للصرف الصحي والمياه النظيفة.

وتابعت أن الحكومة وضعت شبكة متكاملة للضمان الاجتماعي للحماية المجتمعية لحماية المجتمع من توابع مؤقتة قد تحدث ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك عبر التحرك السريع من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المدى المتوسط والتمويل متناهي الصغر والمرأة المُعيلة أو من خلال توفير وظائف خلال المشاركة مع القطاع الخاص.

ولفتت وزيرة الاستثمار، إلى أن المؤسسات الدولية حريصة أن تكون شريك في أي نجاح، لذا فهي حريصة على مشاركة مصر، كما أن صندوق النقد والبنك الدولي والإفريقي للتنمية، والدول العظمى السبع، جميعهم حريصون على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

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وأكدت أن إصدار قانون الاستثمار ساهم في جذب استثمارات جديدة، لافتةً إلى أن إقبال الاستثمار الأجنبي يُعد شهادة ثقة جديدة على نجاح الاقتصاد، مشيدةً بالسياسات النقدية التي ساعدت في دعم الاستثمار، مؤكدةً أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأننا نجني ثمار هذا البرنامج الإصلاحي.

وشدّدت، على أن الدولة لا تدعم كبار المستثمرين فقط، بل تدعم كافة الاستثمارات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا تم طرح مبادرة «فكرتك شركتك» لدعم الشباب، إذ كانت الوزارة حريصة على مساعدة الشباب وتطوير قدراتهم ومعلوماتهم، مشيرةً إلى أن جزء كبير من المنح الموجهه لمصر يتم ربطها بالاستثمارات.

ولفتت إلى حرص القيادة السياسية على دعم الشباب في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأن الشباب المصري يشعر أن وراءه قيادة تسانده، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد دائمًا مؤتمرات الشباب ويحرص على التواصل المباشر والمستمر معهم للاستماع لأراءهم وأفكارهم، وفي نهاية كل مؤتمر يعطي الحكومة توصيات لتنفيذها.



وأشارت إلى أن هناك قبول من الشباب لفكرة المشاركة في رأس المال أكثر من الاقتراض، وحرصًا على الشمول المالي تم تعديل قانون «التأجير التمويلي» لأنه يجعل الشاب يشترى المعدات اللازمة دون الاقتراض.

واستكملت أن الدولة حريصة على أن يجني المواطن ثمار النمو الشامل والمستدام، وأنها حريصة على التواصل مع الجميع، لافتةً إلى أن هناك تشريعات وإجراءات جديدة ستُقر قريبًا مع الدورة البرلمانية الجديدة، إذ تقدمت الوزارة بقانون داعم لشركات النقل الجماعي من خلال تكنولوجيا المعلومات.

وتابعت أن أحد المشاكل الرئيسية التي كانت تواجه الاستثمار في مصر «البيروقراطية»، لذا تتحرك الدولة سريعاً في محاربة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات، كما أن هناك دعم المرأة، وأن الجميع أكد أن الحكومة تستثمر في الفتاة والمرأة وتعليمها والرعاية الصحية وتدريبها، لذا يجب الاستفادة منها اقتصاديًا.

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تسلمت رئاسة التجمع الأفريقي «المجموعة الإفريقية» لعام 2018، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في العاصمة الأمريكية «واشنطن»، حيث من المنتظر أن تستضيف مصر التجمع خلال العام المقبل.