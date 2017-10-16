عابدين: مساحة العاصمة الإدارية تعادل سنغافورة.. ولم نأخذ مليم من الموازنة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس الأحد، إنها حلم قديم تجدد، لافتًا إلى أن التفكير فيه كان خطوة موفقة، موضحًا أن هناك إقبال شديد من المستثمرين على العاصمة الإدارية.

وأضاف عابدين، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الأحد، «لو أحسنا مراجعة التخطيط سنحقق عائدًا ولن تكون العاصمة عبئًا على الدولة، وراجعت أسباب اختيار هذا الموقع لإنشاء العاصمة فوجدتها ممتازة لأن الوصول إليها سهل».

وتابع: «مهمتنا الرئيسية الآن توصيل المرافق إلى العاصمة، وشركتنا لم تحصل على مليم واحد من موازنة الدولة، وأرى أن هناك ضرورة للتفكير في حلول لكل المشكلات على التوازي، فمن جهة حل مشكلات القاهرة وفي نفس الوقت إنشاء عاصمة إدارية».

شاهد أيضا

وواصل: «184 ألف فدان هي مساحة العاصمة الإدارية وهي تقريبًا تعادل مساحة سنغافورة، و40 ألف فدانًا هي مساحة المرحلة الأولى، بينما مدينة الشروق على اتساعها تبلغ 14 ألف فدانًا، ومدينتي مساحتها 8 آلاف فدانًا».

وتقع العاصمة الإدارية بين طريقى القاهرة/ السويس، والقاهرة/ العين السخنة، شرق الطريق الدائري الإقليمي مباشرة، بعد القاهرة الجديدة ومشروعي مدينتي ومدينة المستقبل، ويبعد حوالي 60 كيلو مترًا من السويس والعين السخنة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 184 ألف فدان ومن المخطط أن تتم تنمية العاصمة على ثلاثة مراحل، الأولى بمساحة 40 ألف فدان، والثانية 47 ألف فدان، والثالثة 97 ألف فدان.