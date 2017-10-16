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عابدين: انتقال الرئيس والحكومة إلى العاصمة الإدارية يونيو 2019

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عابدين: انتقال الرئيس والحكومة إلى العاصمة الإدارية يونيو 2019 عابدين: انتقال الرئيس والحكومة إلى العاصمة الإدارية يونيو 2019

التحرير

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قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس الأحد، إنه «تم تعديل بعض مواقع ومساحات الأحياء من سكنية إلى استثمارية»، موضحًا أنه سيتم نقل الوزارات إلى الحي الحكومي.

وأضاف عابدين، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، «طلبنا من وزارة التخطيط تحديد العناصر الضروري نقلها من كل الوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وهي القادرة على استيعاب طرق العمل بالتكنولوجيا الحديثة».

تابع أن «هناك 170 ألف عامل يعملون في خلية نحل بالعاصمة الإدارية، وهذا أمر يحقق فوائد اقتصادية»، موضحًا أنه «تم توقيع قرض مع الصين واتفاقية لإنشاء قطار مكهرب يبدأ من محطة عدلي منصور، بالقرب من مدينة السلام وصولًا للعاصمة الإدارية».

وردًا على سؤال: «هل العاصمة الإدارية للأغنياء فقط؟»، قال «عابدين»: «إطلاقًا.. وهناك شقق مساحتها 100 متر ليست للأغنياء، والإسكان الفاخر نسبته حوالي 30% فقط من العاصمة الجديدة».

أوضح أن «سعر المتر الحالي بالعاصمة الإدارية هو 3500 جنيه، والسعر سيرتفع لأن هناك إقبالًا كبيرًا»، مؤكدًا أن «طريقة بيع الأرض تتم بالتخصيص طبقًا للجان تحديد الأسعار».

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وواصل: «سنعتمد في البداية على النباتات الصحراوية وجزر الأحجار الملونة لأنها أقل استخدامًا للمياه، وسنعتمد على الري بالتنقيط، وكل عناصر التشغيل بالعاصمة الإدارية من مواصلات وخلافه ستكون وفقًا لبطاقة يحملها كل مواطن».

واستكمل: «انتهينا من 55% من الطرق في العاصمة الإدارية، وعرض الطرق نحو 124 مترًا يضم 6 حارات للذهاب و6 للعودة، وحوالي 25 شركة مقاولات تشارك في تنفيذ المشروعات».

واختتم: «نأمل أن يتم انتقال الرئيس والحكومة إلى العاصمة الإدارية كمرحلة أولى في شهر يونيو 2019».

وتقع العاصمة الإدارية بين طريقى القاهرة/ السويس، والقاهرة/ العين السخنة، شرق الطريق الدائري الإقليمي مباشرة، بعد القاهرة الجديدة ومشروعي مدينتي ومدينة المستقبل، ويبعد حوالي 60 كيلو متر من السويس والعين السخنة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 184 ألف فدان ومن المخطط أن تتم تنمية العاصمة على ثلاثة مراحل، الأولى بمساحة 40 ألف فدان، والثانية 47 ألف فدان، والثالثة 97 ألف فدان.

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