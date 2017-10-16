اشتباكات مسلحة في الحي الصناعي جنوب كركوك

القاهرة - (مصراوي):

أفاد موقع قناة "السومرية نيوز" العراقية بوقوع اشتباكات مسلحة اندلعت في فلكة الحي الصناعي جنوب محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن"اشتباكات مسلحة اندلعت بين القوات المسلحة العراقية والبيشمركة في فلكة الحي الصناعي جنوب المحافظة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك أصوات إطلاق نار متفرقة في عدد من مناطق المحافظة".

ووجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الاثنين، القوات الأمنية بفرض الأمن في محافظة كركوك، بالتعاون مع أبناء المحافظة والبيشمركة.

فيما دعا محافظ كركوك الذي أقالته الحكومة الاتحادية نجم الدين كريم أبناء المحافظة إلى "حمل السلاح" دفاعًا عن مدينتهم.

وبسطت القوى الأمنية العراقية والحشد الشعبي سيطرتهم على مناطق شاسعة في كركوك خاصة في مناطق حقول النفط والقواعد العسكرية.