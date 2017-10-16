اليوم.. محاكمة زهير جرانة والمغربي في الإضرار بالمال العام

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الاثنين، محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، في التربح والاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار العمدي بالمال العام.

وكانت محكمة الجنايات قضت في مارس 2013، ببراءة جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراضي الغردقة، وطعنت النيابة على الحكم، وألغت محكمة النقض حكم البراءة وقررت تسليم ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لإعادة محاكمة المتهمين من جديد.