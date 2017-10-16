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ميدو: دافعت عن الخليفي لأنه صديقي.. وليس لامتلاكه beIN SPORTS (فيديو)

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ميدو: دافعت عن الخليفي لأنه صديقي.. وليس لامتلاكه beIN SPORTS (فيديو) ميدو: دافعت عن الخليفي لأنه صديقي.. وليس لامتلاكه beIN SPORTS (فيديو)

التحرير

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إن موقفه من ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وقنوات beIN SPORTS، كان مساندة له كشخص وليس لكيان يمتلكه، أو دولة ينتمي لها.

وأضاف «ميدو»، خلال مداخلة هلتفية بحلقة أمس الأحد، من برنامج «هنا العاصمة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة CBC، أن موقفه دائمًا واضح وصريح، مشيرًا إلى أنه هو  الوحيد الذي رحل عن beIN SPORTS بعد 24 ساعة من مقاطعة لقطر.

وتابع مهاجم منتخب مصر السابق، أن ما قام به هو دعم معنوي لصديق شخصي له، وليس لصفته، وأن موقفه الوطني اتخذه في أول دقيقة بدون طلب من احد.

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وكتب «ميدو»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أثق في نزاهة صديقي ناصر الخليفي وواثق بأنه سيعبر هذه المحنة بسلام.. كن قويًا كما عاهدناك دائمًا».

وأضاف مهاجم منتخب مصر السابق، «ناصر الخليفي واحد من أفضل الشخصيات التي قابلتها في حياتي، ولا أصدق أبدًا ولو لدقيقة أنه متورط في أي شيء مشبوه».

وأصدر المدعي العام السويسري، بيانًا الخميس الماضي، يشير إلى أن التحقيقات تتعلق ببيع حق البث التلفزيوني لمباريات ، إلى مجموعة قنوات beIN SPORTS، التي يملكها الخليفي.

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التحرير

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