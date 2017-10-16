هشام شحاتة: أنتظر مكالمة وليد سليمان (فيديو)

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قال هشام شحاتة، لاعب نادي الاتحاد السكندري، إن واقعة اصابته أخذت أكبر من حجمها الطبيعي، مشيرًا إلى أن التقارير الطبية الخاصة بالإصابة موجودة، معلقًا: «أنا هدعي الإصابة ليه».

وكشف «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة أمس الأحد من برنامج «الغندور والجمهور» الذي يعرض على قناة LTC، أنه تلقى رسالة من وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، لكنه لم يتمكن من الرد عليه، مؤكدًا أنه ينتظر مكالمته للرد عليه.

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وأعلن عامر حسين،رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن قرار اللجنة بإيقاف اللاعب هشام شحاتة، مدافع فريق الاتحاد السكندري، مباراتين بسبب اللعب العنيف.

وكان شحاتة قد تم طرده خلال لقاء فريقه أمام الأهلي بعد تدخله العنيف على وليد سليمان في إحدى الكرات المشتركة وهو ما تسبب في إصابة لاعب الأهلي وغادر الملعب قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة.