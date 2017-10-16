أخبار عاجلة

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

هشام شحاتة: أنتظر مكالمة وليد سليمان (فيديو)

Google+ Print
هشام شحاتة: أنتظر مكالمة وليد سليمان (فيديو) هشام شحاتة: أنتظر مكالمة وليد سليمان (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال هشام شحاتة، لاعب نادي الاتحاد السكندري، إن واقعة اصابته أخذت أكبر من حجمها الطبيعي، مشيرًا إلى أن التقارير الطبية الخاصة بالإصابة موجودة، معلقًا: «أنا هدعي الإصابة ليه».

وكشف «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة أمس الأحد من برنامج «الغندور والجمهور» الذي يعرض على قناة LTC، أنه تلقى رسالة من وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، لكنه لم يتمكن من الرد عليه، مؤكدًا أنه ينتظر مكالمته للرد عليه.

شاهد أيضا

وأعلن عامر حسين،رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن قرار اللجنة بإيقاف اللاعب هشام شحاتة، مدافع فريق الاتحاد السكندري، مباراتين بسبب اللعب العنيف.

وكان شحاتة قد تم طرده خلال لقاء فريقه أمام الأهلي بعد تدخله العنيف على وليد سليمان في إحدى الكرات المشتركة وهو ما تسبب في إصابة لاعب الأهلي وغادر الملعب قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)