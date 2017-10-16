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إيهاب جلال يرفض الحديث عن «العشري» ويسعى للظهور الجيد مع إنبى

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إيهاب جلال يرفض الحديث عن «العشري» ويسعى للظهور الجيد مع إنبى إيهاب جلال يرفض الحديث عن «العشري» ويسعى للظهور الجيد مع إنبى

التحرير

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كتب : كريم قماح

أوضح إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بإنبي، أن الفريق البترولي من أكبر الأندية المصرية وله تاريخ كبير بالدوري المصري.

وقال جلال خلال تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن إنبي فريق كبير ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولكنه يعاني من ضعف في بعض المراكز وسنسعى خلال فترة الانتقالات المقبلة بتدعيم صفوف الفريق بلاعبين ذو خبرة كبيرة بالدوري المصري.

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ورفض المدير الفني الجديد لإنبي الحديث عن أي تفاصيل بخصوص الجهاز الفني السابق، مؤكدًا على أن طارق العشري، مدرب كبير وصاحب فكر عالٍ داخل وخارج الملعب.

وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد تغير ملحوظ بأداء إنبى، وأن النتائج الجيدة لا تأتى سريعاً، ولكنه سيسعى لتحسين صورة الفريق خلال المباريات المقبلة، وأن مران أمس شهد جدية واصرار ملحوظ من اللاعبين، موكدًا على ثقته في تطوير الأداء خصوصًا وأنه يعلم مستوى بعض اللاعبين من خلال متابعته لهم خلال الموسم الماضي.

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التحرير

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