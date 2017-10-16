وزير الرياضة: اللائحة الاسترشادية ستطبق في انتخابات اتحاد الكرة

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قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إنه تم تقديم مقترح لاتحاد الكرة بشأن عودة الجماهير، لمناقشة الأمر وفقًا للظروف الراهنة، موضحًا أن الجماهير سيحضر المباريات في ملاعب مطابقة لتعليمات الجهات الأمنية.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال تصريحاته لبرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن اللائحة الاسترشادية سيتم تطبيقها على انتخابات اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن قانون الرياضة الجديد يفيد بالغاء اللائحة القديمة.

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وتابع «الوزير»، أن حق اتحاد الكرة في وضع لائحة خاصة به «سقط»، موضحًا أن فتح باب الترشح للانتخابات الجديدة في نهاية شهر أكتوبر المقبل، قبل 30 يوم من نهاية نوفمبر.