بالصور- ضبط 665 مخالفة مرورية في بورسعيد خلال ساعات
بالصور- ضبط 665 مخالفة مرورية في بورسعيد خلال ساعات
02:31 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
شنت إدارة مرور بورسعيد، حملة مكبرة، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، استهدفت خلالها إعادة دهان اللوحات المعدنية وإظهارها للمركبات وضبط المخالفات المرورية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 665 حالة مخالفة مرورية متنوعة إضافة إلي إعادة دهان 95 لوحة معدنية وإظهارها بصورة واضحة ومقروءة.
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