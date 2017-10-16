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اليوم.. نظر دعوى استبعاد "دكروري" من رئاسة مجلس الدولة

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مصراوي Masrawy

اليوم.. نظر دعوى استبعاد "دكروري" من رئاسة مجلس الدولة

01:00 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

المستشار يحيى دكروري

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، دعوى تطالب رئيس الجمهورية، باستبعاد المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، من رئاسة المجلس نهائياً.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، والتي حملت رقم 1286 لسنة 2017.

وأكد مقيم الدعوى أنه تم قبول تعيين نجل المستشار، يحيى دكروري، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد، التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب الآخرين.

وطالبت أوراق الدعوى باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة نهائياً.

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