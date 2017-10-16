الداخلية توجه قوافل طبية مجانية ومنفذ أمان لـ"حي الأسمرات"

كتب - علاء عمران:

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "معًا لدعم المجتمعات الحضارية الجديدة" بتوجيه القوافل الطبية المجانية والخدمية؛ للكشف الطبي على المواطنين بالمجان، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية، وجوازات السفر ومستخرجات الأحوال المدنية.

كما تم تفعيل منافذ "أمان" للمنتجات الغذائية التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لأهالي حي الأسمرات بالمقطم، وتستمر لمدة يومين.

يأتي ذلك فىي إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين بما يحقق التيسير عليهم فى الحصول عليها، وذلك اتساقًا مع حرص الدول على منح المزيد من الاهتمام والرعاية لتطوير المناطق العشوائية، وإحلالها بالمجتمعات الحضارية الجديدة.