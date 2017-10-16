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القوات العراقية تبدأ في الانتشار في مناطق تابعة لكركوك

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تبدأ في الانتشار في مناطق تابعة لكركوك

12:29 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

القوات العراقية تبدأ في الانتشار في مناطق تابعة لكركوك

كركوك (العراق) - (د ب أ):

أفادت مصادر أمنية وشهود عيان أن وحدات من القوات العراقية الاتحادية شرعت في الانتشار في مناطق متفرقة تابعة لمحافظة كركوك (250 كيلومترا شمالي بغداد).

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "أن قطعات عسكرية تابعة لقوات مكافحة الاٍرهاب بدأت حركتها باتجاه مشروع ري كركوك وطريق مكتب الخالد مرورا بمجمع شركة غاز الشمال وصولا لقاعدة كي وان العسكرية".

ووفقا للمصادر فقد "تحركت قوات الفرقة التاسعة في الجيش العراقي عبر ناحية تازه وصولا لمقر الواء الحشد التركماني لتتمركز هناك، وكانت القوات قد حركت القطعات العسكرية من 6 محاور عسكرية تشترك بها قوات مكافحة الارهاب والتدخل السريع والشرطة الاتحادية والجيش العراقي".

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