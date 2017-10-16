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نائب الرئيس العراقي: بارزاني وافق على تجميد نتائج الاستفتاء وبانتظار التفاوض

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مصراوي Masrawy

نائب الرئيس العراقي: بارزاني وافق على تجميد نتائج الاستفتاء وبانتظار التفاوض

12:19 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

نائب الرئيس العراقي: بارزاني وافق على تجميد نتائج الاستفتاء وبانتظار التفاوض

نائب الرئيس العراقي إياد علاوي

بغداد - (أ ش أ)

قال نائب الرئيس العراقي إياد علاوي إن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وافق على تأجيل وتجميد نتائج الاستفتاء والاحتكام إلى الدستور، وأنه الآن "بانتظار التفاوض"، لكن بارزاني اعتبر اشتراط العراقية إلغاء نتائج الاستفتاء "قرارًا خاطئًا".

وأضاف علاوي - في تصريح إلى قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد - أنه لا يوجد دخول إلى كركوك باستخدام السلاح، مشيرًا إلى أن "التصعيد الحالي إعلامي فقط ولا يوجد تصعيد جدي".

وشدد علاوي على ضرورة عدم استخدام القوة العسكرية في حل الأزمة مع أربيل، داعيًا إلى حل مسألة آبار النفط عبر الحوار، مؤكدًا أن بناء عراق اتحادي ديمقراطي موحد يكون عبر التفاهم والحوار وليس عبر التصعيد.

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