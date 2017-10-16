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حملة مشيرة خطاب: خضنا معركة اليونسكو بشرف.. «عاوزين الناس تهنينا»

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حملة مشيرة خطاب: خضنا معركة اليونسكو بشرف.. «عاوزين الناس تهنينا» حملة مشيرة خطاب: خضنا معركة اليونسكو بشرف.. «عاوزين الناس تهنينا»

التحرير

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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ومدير حملة السفيرة مشيرة خطاب، لانتخابات منصب مدير عام منظمة «اليونسكو»، مساء الأحد، إنه بالرغم من عدم حصول على المنصب، إلا أن الحملة أدت واجبها على أكمل وجه، مستكملًا: «عاوزين الناس تهنينا».

أضاف العرابي، خلال حواره لبرنامج «مساء DMC»، عبر فضائية «DMC»، أن العالم أجمع يعترف بما قدمته الحملة، وبقيمة الوزيرة مشيرة خطاب، مؤكدًا أن حالة «خطاب» المعنوية مرتفعة للغاية، حيث أن الدعم التي تلقته بعد الهزيمة كان كبيرًا ولم تتوقع حصوله إلا في حالة فوزها.

أكد أن ترشيح عدد من الدول العربية ممثلين لتولي المنصب، شتت الأصوات ولم يفوز أيًا منهم، حيث كان هناك مرشح مصري، وآخر قطري، ولبناني، موضحًا أن مصر خاضت تلك الانتخابات من أجل الفوز بالمقعد، وقامت بأداء مشرف للغاية.

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تابع: «خوضنا معركة اليونسكو بشرف وأمانة، والحمد لله، وقطر خاضت الانتخابات لتنفي عن نفسها تهمة الإرهاب، خاضت الانتخابات بفلوسها»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تُفضل قطر رغم أن هناك علاقات جيدة بينهما.

أشار إلى أن «هناك عيوب أساسية عابت انتخابات اليونسكو الأخيرة وأولها الاقتراح السري، حيث أن مندوب الدولة يقوم بالذهاب للصندوق ويقوم باختيار مرشح لمدير العام للمنظمة دون معرفة دولته أي شخصية تم اختيارها».

وكانت وزارة الخارجية، توجهت بالشكر والتقدير للوزيرة مشيرة خطاب، لخوضها معركة انتخابية شرسة على منصب مدير عام اليونسكو، فيما وجهت «خطاب»، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح والحكومة وشعب مصر على دعمها.

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التحرير

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