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أديب: يتردد اسم شخص يعمل في جهاز حساس لخلافة شريف إسماعيل (فيديو)

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أديب: يتردد اسم شخص يعمل في جهاز حساس لخلافة شريف إسماعيل (فيديو) أديب: يتردد اسم شخص يعمل في جهاز حساس لخلافة شريف إسماعيل (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يُعاني من أمراض مزمنة كغيره من المصريين، ولكن هذه الأمراض لا تحول دون أنه يُمارس عمله، مشيرًا إلى أن هناك أقاويل بإنه مُصاب بـ«ورم»، ما استدعاه مؤخرًا إلى حلق شعره، إلا أن الحقيقة إنه أقدم على ذلك لأنه كان يقوم بفريضة الحج.

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، مساء الأحد، «شريف إسماعيل مريض، لكنها أمراض مزمنة ولا تمنعه من ممارسة عمله، ولا تعيبه في شيء، مثلًا تيريزا ماي، رئيس وزراء بريطانيا، تُعاني من السكر، وقلبوا عليها الدنيا لما ظهرت بتكُح، لكنها مكملة ومفيش مشكلة».

أوضح أنه التقى «إسماعيل» مرتين، وظهر بوعي شديد، لافتًا إلى أن هناك رضا شديد من قِبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح ، على أداء رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن البيان الذي أصدره مجلس الوزراء، لا ينفي أن «إسماعيل» مريضًا، ولكنه ذكر أنه يستطيع القيام بواجبه.

تابع أن هناك أقاويل أيضًا أن هناك رئيس وزراء آخر سيتم تنصيبه قريبًا، موضحًا أنه يتردد اسم شخص معروف وبارز وناجح للغاية، ويعمل في جهاز حساس بالدولة لخلافته، حيث أن «إسماعيل» بذل جهد كبير، وتم الاستعانة به في مرحلة خطيرة من عمر الوطن.

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وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه في ضوء ما يتم تداوله من شائعات حول مرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء, تواصل المركز مع رئاسة مجلس الوزراء، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن رئيس ، ‏يمارس عمله بكامل طاقته وبشكل طبيعي كالمعتاد.

وأضافت رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يواصل جدول أعماله اليومي من مقر مكتبه، والذي يتنوع ما بين متابعته للمشروعات التنموية، فضلًا عن حضوره أيضًا للعديد من الاجتماعات واللقاءات، كما أن لدىه مجموعة من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات ومدرجة على جدول أعماله الأسبوع القادم، ولم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل، بالإضافة إلى تنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

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التحرير

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