السلطات المصرية تؤجل فتح معبر رفح بسبب هجوم سيناء الإرهابي

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أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، أن السلطات المصرية قررت تأجيل فتح معبر رفح البري، الذى كان من المقرر فتحه لمدة أربعة أيام هذا الأسبوع.

يأتي هذا عقب استشهاد 6 من أفراد الجيش المصري، عقب تصديهم لمحاولة استهداف نقاط تأمين شمال سيناء بمنطقة القويدس، مما أسفر عن مقتل 24 فردًا إرهابيًا، وإصابة فرد آخر، وتدمير سيارتي دفع رباعى، تستخدمها العناصر الإرهابية، وذلك وفقًا لبيان نشره المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة.

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ونعى سفير دولة فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكي وكوادر وموظفي سفارة ومندوبية فلسطين شهداء الجيش المصري الأبرار، ويؤكدون وقوفهم إلى صف الشقيقة مصر قيادة وشعبا من أجل محاربة الإرهاب ودحر كل من يحاول زعزعة أمن قلب العروبة مصر، وأن يدوم الاستقرار والأمان على أرضها المباركة.